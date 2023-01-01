Главная > Сравнение смартфонов > Camon 20 Pro 5G vs Camon 20 Premier – что лучше выбрать?

Tecno Camon 20 Pro 5G против Camon 20 Premier

72 из 100
Tecno Camon 20 Pro 5G
VS
70 из 100
Tecno Camon 20 Premier
Tecno Camon 20 Pro 5G
Tecno Camon 20 Premier

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Premier, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Tecno Camon 20 Premier
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 33W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 20 Pro 5G
vs
Camon 20 Premier

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 161.9 мм
Ширина 75.9 мм 74.3 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 193 грамма 202.5 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Tecno Camon 20 Pro 5G и Tecno Camon 20 Premier в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8050 MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 148881
GPU - 238609
Memory - 138474
UX - 124830
Total score - 656363
3DMark Wild Life Performance
Web score 11788 9375
Video editing 7537 6540
Photo editing 41772 40589
Data manipulation 9206 8265
Writing score 21181 19564
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI HIOS 13 HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:13 ч.
Просмотр видео - 16:28 ч.
Игры - 05:41 ч.
Режим ожидания - 88 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 20 Pro 5G vs Tecno Camon 20 Premier
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 108 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и звук - выбирайте Tecno Camon 20 Pro 5G, а если корпус – то Tecno Camon 20 Premier.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Phantom X2 Pro или Tecno Camon 20 Premier
2. Infinix Note 30 Pro или Tecno Camon 20 Premier
3. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 20 Premier
4. Tecno Camon 20 Pro или Tecno Camon 20 Premier
5. Apple iPhone 14 Pro Max или Tecno Camon 20 Premier
6. Infinix Note 30 Pro или Tecno Camon 20 Pro 5G
7. Tecno Camon 19 Pro или Tecno Camon 20 Pro 5G
8. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 20 Pro 5G
9. Tecno Camon 20 Pro или Tecno Camon 20 Pro 5G
10. Infinix Note 30 или Tecno Camon 20 Pro 5G
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры