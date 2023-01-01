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Tecno Camon 20 Pro против Nokia G42

66 из 100
Tecno Camon 20 Pro
VS
58 из 100
Nokia G42
Tecno Camon 20 Pro
Nokia G42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.56-дюймового Nokia G42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
Причины выбрать Nokia G42
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 20 Pro
vs
Nokia G42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость - 560 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 82.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 165 мм
Ширина 76.7 мм 75.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.55 мм
Вес 190 граммов 193.8 грамма
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 20 Pro +4%
85.7%
Nokia G42
82.7%

Производительность

Тестируем Tecno Camon 20 Pro и Nokia G42 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 619
Частота GPU 1100 МГц 950 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 20 Pro +3%
567
Nokia G42
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 20 Pro +11%
1847
Nokia G42
1671
AnTuTu Benchmark 9
Camon 20 Pro
н/д
Nokia G42
322694
3DMark Wild Life Performance
Camon 20 Pro
1244
Nokia G42
н/д
Web score 9347 -
Video editing 6454 -
Photo editing 25852 -
Data manipulation 6600 -
Writing score 13017 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI HIOS 13 -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да
Время полной зарядки 1:28 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 20 Pro vs Nokia G42
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.7"
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 20 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 20 Pro более удачной покупкой.

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