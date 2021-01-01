Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июня 2021 года Tecno Phantom X с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.