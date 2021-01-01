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Tecno Phantom X против Oppo Realme 8 5G

Текно Фантом Х
VS
Оппо Реалми 8 5G
Tecno Phantom X
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июня 2021 года Tecno Phantom X с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Phantom X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 7.4% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (576 против 447 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Весит на 16 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 563 и 497 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phantom X
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.3% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Phantom X
447 нит
Realme 8 5G +29%
576 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 162.5 мм
Ширина 73.8 мм 74.8 мм
Толщина 8.7 мм 8.5 мм
Вес 201 грамм 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Phantom X +9%
91.3%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Текно Фантом Х и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 955 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X
497
Realme 8 5G +13%
563
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X
1648
Realme 8 5G +8%
1787
AnTuTu Benchmark 8
Phantom X
н/д
Realme 8 5G
297012
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Phantom X
14:40 ч.
Realme 8 5G +19%
17:14 ч.
Время просмотра видео
Phantom X +33%
16:20 ч.
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Phantom X +27%
37:37 ч.
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Phantom X vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phantom X
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если камера и корпус – то Tecno Phantom X.

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