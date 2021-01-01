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Tecno Phantom X против Samsung Galaxy S10 Plus

Текно Фантом Х
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Tecno Phantom X
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июня 2021 года Tecno Phantom X с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Phantom X
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 34% лучшая автономность (122 vs 91 часов)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4100 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 77% выше максимальная яркость экрана (789 против 447 нит)
  • На 36% выше плотность пикселей (522 vs 385 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9820
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phantom X
vs
Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 91.3% 87.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) - 235 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Phantom X
447 нит
Galaxy S10 Plus +77%
789 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 157.6 мм
Ширина 73.8 мм 74.1 мм
Толщина 8.7 мм 7.8 мм
Вес 201 грамм 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phantom X +4%
91.3%
Galaxy S10 Plus
87.5%

Производительность

Тестируем Текно Фантом Х и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2050 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali G76 MP12
Частота GPU 1000 МГц 720 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X
497
Galaxy S10 Plus +40%
695
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X
1648
Galaxy S10 Plus +50%
2472
AnTuTu Benchmark 7
Phantom X
н/д
Galaxy S10 Plus
337704
AnTuTu Benchmark 8
Phantom X
н/д
Galaxy S10 Plus
400109
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI HIOS 7.6 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Phantom X +25%
14:40 ч.
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
Время просмотра видео
Phantom X +11%
16:20 ч.
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Phantom X +70%
37:37 ч.
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Phantom X vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phantom X
н/д
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 Plus более удачной покупкой.

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