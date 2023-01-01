Tecno Phantom X2 Pro против Camon 20 Premier
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Premier, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Phantom X2 Pro
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
- На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1256 и 862 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 20 Premier
- На 35% выше максимальная яркость экрана (688 против 509 нит)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|900 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|93.3%
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.61 мм
|161.9 мм
|Ширина
|72.65 мм
|74.3 мм
|Толщина
|8.95 мм
|7.8 мм
|Вес
|201 грамм
|202.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|-
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Оранжевый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|MediaTek Dimensity 8050
|Макс. частота
|3050 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP10
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1648 Гфлопс
|~980 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X2 Pro +46%
1256
862
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X2 Pro +30%
3988
3075
|CPU
|238597
|148881
|GPU
|386639
|238609
|Memory
|169915
|138474
|UX
|170422
|124830
|Total score
|966000
|656363
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|45 FPS
|27 FPS
|Graphics score
|7623
|4534
|Web score
|-
|9375
|Video editing
|-
|6540
|Photo editing
|-
|40589
|Data manipulation
|-
|8265
|Writing score
|-
|19564
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|HiOS 12
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (66% за 30 минут)
|Да (47% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|1:14 ч.
|Веб-серфинг
|09:37 ч.
|11:13 ч.
|Просмотр видео
|15:04 ч.
|16:28 ч.
|Игры
|05:31 ч.
|05:41 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|88 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|-
|115°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 13 МП)
|3 (50 МП + 108 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 45 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Tecno Phantom X2 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Tecno Camon 20 Premier.
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