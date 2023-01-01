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Tecno Phantom X2 Pro против Camon 20 Premier

74 из 100
Tecno Phantom X2 Pro
VS
70 из 100
Tecno Camon 20 Premier
Tecno Phantom X2 Pro
Tecno Camon 20 Premier

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Premier, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Phantom X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1256 и 862 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 20 Premier
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (688 против 509 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phantom X2 Pro
vs
Camon 20 Premier

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 93.3% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Phantom X2 Pro
509 нит
Camon 20 Premier +35%
688 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.61 мм 161.9 мм
Ширина 72.65 мм 74.3 мм
Толщина 8.95 мм 7.8 мм
Вес 201 грамм 202.5 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Оранжевый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Tecno Phantom X2 Pro и Tecno Camon 20 Premier в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 3050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G710 MP10 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~1648 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Phantom X2 Pro +47%
966000
Camon 20 Premier
656363
CPU 238597 148881
GPU 386639 238609
Memory 169915 138474
UX 170422 124830
Total score 966000 656363
3DMark Wild Life Performance
Stability 91% -
Graphics test 45 FPS 27 FPS
Graphics score 7623 4534
Web score - 9375
Video editing - 6540
Photo editing - 40589
Data manipulation - 8265
Writing score - 19564
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI HiOS 12 HIOS 13

Батарея

Объем 5160 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:37 ч. 11:13 ч.
Просмотр видео 15:04 ч. 16:28 ч.
Игры 05:31 ч. 05:41 ч.
Режим ожидания 102 ч. 88 ч.
Общая автономность
Phantom X2 Pro
30:49 ч.
Camon 20 Premier +3%
31:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Phantom X2 Pro vs Tecno Camon 20 Premier
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2.5x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Tecno Phantom X2 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Tecno Camon 20 Premier.

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