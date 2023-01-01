Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Premier, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.