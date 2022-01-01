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Tecno Phantom X2 Pro против Phantom X2

Текно Фантом X2 Про
VS
Текно Фантом X2
Tecno Phantom X2 Pro
Tecno Phantom X2

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.8-дюймового Tecno Phantom X2, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Phantom X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
Причины выбрать Tecno Phantom X2
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (713 против 508 нит)
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phantom X2 Pro
vs
Phantom X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 93.3% 93.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Phantom X2 Pro
508 нит
Phantom X2 +40%
713 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.61 мм 164.61 мм
Ширина 72.65 мм 72.65 мм
Толщина 8.95 мм 8.95 мм
Вес 201 грамм 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Оранжевый Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Текно Фантом X2 Про и Текно Фантом X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G710 Mali-G710
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X2 Pro +1%
1251
Phantom X2
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X2 Pro
3993
Phantom X2 +2%
4055
AnTuTu Benchmark 9
Phantom X2 Pro
970786
Phantom X2
973582
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 12 HiOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5160 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:37 ч. 09:48 ч.
Просмотр видео 15:04 ч. 15:06 ч.
Игры 05:31 ч. 05:30 ч.
Режим ожидания 102 ч. 102 ч.
Общая автономность
Phantom X2 Pro
30:49 ч.
Phantom X2 +1%
31:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Phantom X2 Pro vs Tecno Phantom X2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Оптический, 2.5x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Tecno Phantom X2. У него лучшие камера и звук.

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