Tecno Phantom X2 Pro против Phantom X2
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.8-дюймового Tecno Phantom X2, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Phantom X2 Pro
- Камера имеет оптический зум 2.5x
Причины выбрать Tecno Phantom X2
- На 40% выше максимальная яркость экрана (713 против 508 нит)
- Стабилизация изображения
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|93.3%
|93.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.61 мм
|164.61 мм
|Ширина
|72.65 мм
|72.65 мм
|Толщина
|8.95 мм
|8.95 мм
|Вес
|201 грамм
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Оранжевый
|Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|MediaTek Dimensity 9000
|Макс. частота
|3050 МГц
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710
|Mali-G710
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X2 Pro +1%
1251
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
3993
Phantom X2 +2%
4055
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 (#44 и #43)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|HiOS 12
|HiOS 12
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (66% за 30 минут)
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|1:07 ч.
|Веб-серфинг
|09:37 ч.
|09:48 ч.
|Просмотр видео
|15:04 ч.
|15:06 ч.
|Игры
|05:31 ч.
|05:30 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 13 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Tecno Phantom X2. У него лучшие камера и звук.
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