Tecno Phantom X2 против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Phantom X2
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1933 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3227 мАч
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 7.3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 17% лучшая автономность (36:13 vs 31:00 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
- Стерео динамики
- На 18% выше максимальная яркость экрана (838 против 713 нит)
- На 19% выше плотность пикселей (460 vs 387 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|93.3%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|129%
|ШИМ (PWM)
|-
|609 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.61 мм
|146.7 мм
|Ширина
|72.65 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.95 мм
|7.65 мм
|Вес
|203 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Серебристый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3050 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710
|Apple GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1236
iPhone 13 +40%
1730
Geekbench 5 (многоядерный)
4055
iPhone 13 +15%
4678
|CPU
|-
|210809
|GPU
|-
|324750
|Memory
|-
|134620
|UX
|-
|133782
|Total score
|973582
|810275
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|52 FPS
|Graphics score
|-
|8744
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.1.1)
|Оболочка UI
|HiOS 12
|-
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|3227 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:07 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|09:48 ч.
|13:11 ч.
|Просмотр видео
|15:06 ч.
|14:33 ч.
|Игры
|05:30 ч.
|05:31 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 13. У него лучшие программное обеспечение, камера, корпус и звук.
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