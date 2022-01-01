Tecno Phantom X2 против Phantom X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.7-дюймового Tecno Phantom X, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Phantom X2
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
- Комплектуется на 460 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4700 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Tecno Phantom X
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 10% лучшая автономность (34:00 vs 31:00 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|93.3%
|91.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|164.61 мм
|163.5 мм
|Ширина
|72.65 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.95 мм
|8.7 мм
|Вес
|203 грамма
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Серебристый
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|3050 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G710
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X2 +143%
1236
509
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X2 +146%
4055
1651
|CPU
|-
|94218
|GPU
|-
|101671
|Memory
|-
|69897
|UX
|-
|95887
|Total score
|973582
|363289
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|HiOS 12
|HIOS 7.6
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (56% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:07 ч.
|1:28 ч.
|Веб-серфинг
|09:48 ч.
|11:21 ч.
|Просмотр видео
|15:06 ч.
|13:12 ч.
|Игры
|05:30 ч.
|05:49 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|8000 x 6000
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Phantom X2 более удачной покупкой.
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