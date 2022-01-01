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Tecno Phantom X2 против Phantom X

Текно Фантом X2
VS
Текно Фантом Х
Tecno Phantom X2
Tecno Phantom X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 декабря 2022 года Tecno Phantom X2 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.7-дюймового Tecno Phantom X, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Phantom X2
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
  • Комплектуется на 460 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4700 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Tecno Phantom X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 10% лучшая автономность (34:00 vs 31:00 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phantom X2
vs
Phantom X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 93.3% 91.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Phantom X2
713 нит
Phantom X
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.61 мм 163.5 мм
Ширина 72.65 мм 73.8 мм
Толщина 8.95 мм 8.7 мм
Вес 203 грамма 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phantom X2 +2%
93.3%
Phantom X
91.3%

Производительность

Тестируем Текно Фантом X2 и Текно Фантом Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Helio G95
Макс. частота 3050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 12 нанометров
Графика Mali-G710 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phantom X2 +143%
1236
Phantom X
509
Geekbench 5 (многоядерный)
Phantom X2 +146%
4055
Phantom X
1651
AnTuTu Benchmark 9
Phantom X2 +168%
973582
Phantom X
363289
CPU - 94218
GPU - 101671
Memory - 69897
UX - 95887
Total score 973582 363289
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI HiOS 12 HIOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:48 ч. 11:21 ч.
Просмотр видео 15:06 ч. 13:12 ч.
Игры 05:30 ч. 05:49 ч.
Режим ожидания 102 ч. 127 ч.
Общая автономность
Phantom X2
31:00 ч.
Phantom X +10%
34:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Phantom X2 vs Tecno Phantom X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8000 x 6000
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Phantom X2 более удачной покупкой.

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