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Tecno Pova 2 против Huawei Honor 9X Lite

Текно Пова 2
VS
Хуавей Хонор 9Х Лайт
Tecno Pova 2
Huawei Honor 9X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 3250 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 3750 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (486 против 426 нит)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 377 и 343 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 2
vs
Honor 9X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 84.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 27 мс
Контрастность - 565:1
Максимальная яркость
Pova 2 +14%
486 нит
Honor 9X Lite
426 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 173.3 мм 160.4 мм
Ширина 78.8 мм 76.6 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 207 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серый Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pova 2
82.8%
Honor 9X Lite +2%
84.4%

Производительность

Тестируем Текно Пова 2 и Хуавей Хонор 9Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G51
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 2 +10%
377
Honor 9X Lite
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 2
1366
Honor 9X Lite
1364
AnTuTu Benchmark 7
Pova 2
н/д
Honor 9X Lite
141704
AnTuTu Benchmark 8
Pova 2
н/д
Honor 9X Lite
166878
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9
Оболочка UI HIOS 7.6 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут) Нет
Время полной зарядки 3:30 ч. 1:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 2 vs Huawei Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 2
н/д
Honor 9X Lite
78.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 2 более удачной покупкой.

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