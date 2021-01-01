Tecno Pova 2 против Nokia G20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.52-дюймового Nokia G20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Pova 2
- Комплектуется на 1950 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5050 мАч
- На 45% выше плотность пикселей (389 vs 269 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.38" большая диагональ экрана
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 377 и 181 баллов
Причины выбрать Nokia G20
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.9 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|389 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|81.9%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|2500000 Гц
|Время отклика
|-
|36.5 мс
|Контрастность
|-
|1102:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|173.3 мм
|164.9 мм
|Ширина
|78.8 мм
|76 мм
|Толщина
|9.6 мм
|9.2 мм
|Вес
|207 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серый
|Грозовое небо, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|1000 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Рейтинг AnTuTu 9 (#113 и #143)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 7.6
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 90 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
|3:40 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 2 более удачной покупкой.
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