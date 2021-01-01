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Tecno Pova 2 против Oppo Realme 8 5G

Текно Пова 2
VS
Оппо Реалми 8 5G
Tecno Pova 2
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • На 0.4" большая диагональ экрана
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (572 против 479 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 561 и 368 баллов
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 2
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 83.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Pova 2
479 нит
Realme 8 5G +19%
572 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 173.3 мм 162.5 мм
Ширина 78.8 мм 74.8 мм
Толщина 9.6 мм 8.5 мм
Вес 207 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 2
82.8%
Realme 8 5G +1%
83.9%

Производительность

Тестируем Текно Пова 2 и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 955 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 2
368
Realme 8 5G +52%
561
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 2
1337
Realme 8 5G +31%
1751
AnTuTu Benchmark 9
Pova 2
248955
Realme 8 5G +44%
358307
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 3:30 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pova 2
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
Pova 2
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Pova 2
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 2 vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 2
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 5G более удачной покупкой.

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