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Tecno Pova 2 против Samsung Galaxy A01 Core

Текно Пова 2
VS
Самсунг Галакси А01 Core
Tecno Pova 2
Samsung Galaxy A01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy A01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 4000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 3000 мАч
  • На 1.6" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G85
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (486 против 436 нит)
  • Тонкие рамки – на 8.3% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 25% выше плотность пикселей (389 vs 311 PPI)
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11.3 мм уже
  • Весит на 57 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 2
vs
Galaxy A01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.9 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 74.5%
Максимальная яркость
Pova 2 +11%
486 нит
Galaxy A01 Core
436 нит

Дизайн и корпус

Высота 173.3 мм 141.7 мм
Ширина 78.8 мм 67.5 мм
Толщина 9.6 мм 8.6 мм
Вес 207 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pova 2 +11%
82.8%
Galaxy A01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Текно Пова 2 и Самсунг Галакси А01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek MT6739
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GE8100
Частота GPU 1000 МГц 500 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 2
1366
Galaxy A01 Core
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Pova 2
н/д
Galaxy A01 Core
45066
AnTuTu Benchmark 8
Pova 2
н/д
Galaxy A01 Core
43404
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI HIOS 7.6 Android Go
Размер системы из коробки - 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут) Нет
Время полной зарядки 3:30 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 2 vs Samsung Galaxy A01 Core
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 2 более удачной покупкой.

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