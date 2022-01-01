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Tecno Pova 2 против Samsung Galaxy A03

Текно Пова 2
VS
Самсунг Галакси А03
Tecno Pova 2
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 44% выше плотность пикселей (389 vs 270 PPI)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 368 и 301 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 2
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 45 мс
Контрастность - 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 2
н/д
Galaxy A03
415 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 173.3 мм 164.2 мм
Ширина 78.8 мм 75.9 мм
Толщина 9.6 мм 9.1 мм
Вес 207 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pova 2 +1%
82.8%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Текно Пова 2 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 2 +22%
368
Galaxy A03
301
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 2 +30%
1342
Galaxy A03
1033
AnTuTu Benchmark 9
Pova 2 +67%
250733
Galaxy A03
149981
CPU 67636 60739
GPU 57251 24375
Memory 45938 33135
UX 82059 32172
Total score 250733 149981
3DMark Wild Life Performance
Pova 2 +78%
717
Galaxy A03
403
Stability 99% 97%
Graphics test 4 FPS 2 FPS
Graphics score 717 403
PCMark 3.0 score 8070 6688
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI HIOS 7.6 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут) Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 3:30 ч. 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 2 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 2
н/д
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 2 более удачной покупкой.

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