Главная > Сравнение смартфонов > Pova 2 vs Galaxy A31 – что лучше выбрать?

Tecno Pova 2 против Samsung Galaxy A31

Текно Пова 2
VS
Самсунг Галакси А31
Tecno Pova 2
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Tecno Pova 2 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 377 и 350 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (638 против 486 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 2
vs
Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.8%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pova 2
486 нит
Galaxy A31 +31%
638 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 173.3 мм 159.3 мм
Ширина 78.8 мм 73.1 мм
Толщина 9.6 мм 8.6 мм
Вес 207 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pova 2
82.8%
Galaxy A31 +3%
84.9%

Производительность

Тестируем Текно Пова 2 и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Mediatek Helio P65
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Arm Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 1000 МГц 820 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~56.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 2 +8%
377
Galaxy A31
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 2 +8%
1366
Galaxy A31
1268
AnTuTu Benchmark 7
Pova 2
н/д
Galaxy A31
112657
AnTuTu Benchmark 8
Pova 2
н/д
Galaxy A31
145274
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI HIOS 7.6 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 3:30 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pova 2
н/д
Galaxy A31
16:54 ч.
Время просмотра видео
Pova 2
н/д
Galaxy A31
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Pova 2
н/д
Galaxy A31
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 2 vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 2
н/д
Galaxy A31
78.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Tecno Pova 2, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A31.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova 2 или Samsung Galaxy M51
2. Tecno Pova 2 или Xiaomi Redmi 9
3. Tecno Pova 2 или Xiaomi Redmi Note 10S
4. Tecno Pova 2 или Xiaomi Poco X3 Pro
5. Tecno Pova 2 или Oppo Realme Narzo 30
6. Samsung Galaxy A31 или Galaxy A50
7. Samsung Galaxy A31 или Galaxy A51
8. Samsung Galaxy A31 или Galaxy A30s
9. Samsung Galaxy A31 или Huawei P40 Lite
10. Samsung Galaxy A31 или Galaxy M21

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры