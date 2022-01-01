Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.