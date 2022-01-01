Главная > Сравнение смартфонов > Pova 3 vs iPhone X – что лучше выбрать?

Tecno Pova 3 против Apple iPhone X

Текно Пова 3
VS
Эпл Айфон X
Tecno Pova 3
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 4284 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 2716 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 4 года и 9 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 18% выше плотность пикселей (458 vs 389 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 3
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.9 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 3
н/д
iPhone X
603 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 173.1 мм 143.6 мм
Ширина 78.5 мм 70.9 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес - 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pova 3
82.3%
iPhone X +1%
82.9%

Производительность

Тестируем Текно Пова 3 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~62 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 3
355
iPhone X +161%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 3
1354
iPhone X +76%
2383
AnTuTu Benchmark 9
Pova 3
259952
iPhone X +40%
363311
CPU 75691 122434
GPU 50341 100806
Memory 65612 57691
UX 69885 83809
Total score 259952 363311
3DMark Wild Life Performance
Pova 3
715
iPhone X +399%
3566
Stability - 62%
Graphics test 4 FPS 21 FPS
Graphics score 715 3566
PCMark 3.0 score 8116 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI HIOS 7.6 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:08 ч.
Просмотр видео - 09:17 ч.
Игры - 04:04 ч.
Режим ожидания - 84 ч.
Общая автономность
Pova 3
н/д
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 3 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pova 3
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Pova 3
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Pova 3
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 3
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2022 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Tecno Pova 3, а если производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Apple iPhone X.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Note 10 Pro или Tecno Pova 3
2. Infinix Hot 11S или Tecno Pova 3
3. Infinix Note 11S или Tecno Pova 3
4. Infinix Zero 5G или Tecno Pova 3
5. Apple iPhone 13 Pro или Apple iPhone X
6. Apple iPhone XS или Apple iPhone X
7. Apple iPhone 13 Pro Max или Apple iPhone X
8. Apple iPhone SE (2020) или Apple iPhone X
9. Apple iPhone 13 mini или Apple iPhone X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры