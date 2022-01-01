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Tecno Pova 3 против Infinix Note 11 Pro

Текно Пова 3
VS
Инфиникс Ноут 11 Про
Tecno Pova 3
Infinix Note 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Note 11 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 520 и 354 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 3
vs
Note 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 470 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 84.5%
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 3
н/д
Note 11 Pro
469 нит

Дизайн и корпус

Высота 173.1 мм 173.06 мм
Ширина 78.5 мм 78.37 мм
Толщина 9.4 мм 8.7 мм
Вес - 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 3
82.3%
Note 11 Pro +3%
84.5%

Производительность

Тестируем Текно Пова 3 и Инфиникс Ноут 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 3
354
Note 11 Pro +47%
520
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 3
1355
Note 11 Pro +33%
1796
AnTuTu Benchmark 9
Pova 3
259808
Note 11 Pro +30%
336900
CPU 75691 95124
GPU 50341 76677
Memory 65612 73996
UX 69885 93094
Total score 259808 336900
3DMark Wild Life Performance
Pova 3
716
Note 11 Pro +53%
1097
Stability 99% 99%
Graphics test 4 FPS 6 FPS
Graphics score 716 1097
PCMark 3.0 score 7961 9305
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:47 ч.
Просмотр видео - 11:33 ч.
Игры - 06:05 ч.
Режим ожидания - 110 ч.
Общая автономность
Pova 3
н/д
Note 11 Pro
33:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 3 vs Infinix Note 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9216 x 6912
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Infinix Note 11 Pro, а если автономность – то Tecno Pova 3.

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