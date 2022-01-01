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Tecno Pova 3 против Infinix Zero 20

Текно Пова 3
VS
Инфиникс Зеро 20
Tecno Pova 3
Infinix Zero 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Infinix Zero 20, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 2500 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4500 мАч
Причины выбрать Infinix Zero 20
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 728 и 354 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pova 3
74
Zero 20
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Pova 3
26
Zero 20
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 3
82
Zero 20
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pova 3
59
Zero 20
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pova 3
71
Zero 20
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 3
59
Zero 20
66

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 3
vs
Zero 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 86%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 173.1 мм 164.43 мм
Ширина 78.5 мм 76.76 мм
Толщина 9.4 мм 7.98 мм
Вес - 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Серый, Золотой, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 3
82.3%
Zero 20 +4%
86%

Производительность

Тестируем Текно Пова 3 и Инфиникс Зеро 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 3
354
Zero 20 +106%
728
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 3
1354
Zero 20 +109%
2832
AnTuTu Benchmark 9
Pova 3
252936
Zero 20 +44%
365198
CPU 65436 112270
GPU 59918 122260
Memory 45645 68103
UX 81967 59631
Total score 252936 365198
3DMark Wild Life Performance
Pova 3
716
Zero 20
н/д
Stability 99% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 716 -
PCMark 3.0 score 7961 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI HIOS 7.6 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 0:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 3 vs Infinix Zero 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 9152 x 6592
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя - 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB-C на 3.5 мм
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero 20 более удачной покупкой.

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