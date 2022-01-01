Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Infinix Zero 20, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.