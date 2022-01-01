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Tecno Pova 3 против Oppo Realme 8i

Текно Пова 3
VS
Оппо Реалми 8i
Tecno Pova 3
Oppo Realme 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 539 и 356 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 3
vs
Realme 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 84.6%
Особенности - - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 3
н/д
Realme 8i
539 нит

Дизайн и корпус

Высота 173.1 мм 164.1 мм
Ширина 78.5 мм 75.5 мм
Толщина 9.4 мм 8.5 мм
Вес - 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 3
82.3%
Realme 8i +3%
84.6%

Производительность

Тестируем Текно Пова 3 и Оппо Реалми 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 3
356
Realme 8i +51%
539
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 3
1347
Realme 8i +39%
1878
AnTuTu Benchmark 9
Pova 3
250821
Realme 8i +23%
307285
CPU 65436 98091
GPU 59918 57277
Memory 45645 64313
UX 81967 89548
Total score 250821 307285
3DMark Wild Life Performance
Pova 3
716
Realme 8i +52%
1086
Stability 99% 98%
Graphics test 4 FPS 6 FPS
Graphics score 716 1086
PCMark 3.0 score 7961 8498
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI HIOS 7.6 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:02 ч.
Просмотр видео - 10:59 ч.
Игры - 06:12 ч.
Режим ожидания - 142 ч.
Общая автономность
Pova 3
н/д
Realme 8i
36:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 3 vs Oppo Realme 8i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Realme 8i, а если звук – то Tecno Pova 3.

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