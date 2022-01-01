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Tecno Pova 3 против Camon 19 Pro

Текно Пова 3
VS
Текно Камон 19 Про
Tecno Pova 3
Tecno Camon 19 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2022 года Tecno Pova 3 с экраном 6.9" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 508 и 357 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 3
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 88.2%
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 3
н/д
Camon 19 Pro
478 нит

Дизайн и корпус

Высота 173.1 мм 166.79 мм
Ширина 78.5 мм 74.55 мм
Толщина 9.4 мм 8.58 мм
Вес - 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 3
82.3%
Camon 19 Pro +7%
88.2%

Производительность

Тестируем Текно Пова 3 и Текно Камон 19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 3
357
Camon 19 Pro +42%
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 3
1347
Camon 19 Pro +29%
1731
AnTuTu Benchmark 9
Pova 3
260303
Camon 19 Pro +29%
336462
CPU 75691 -
GPU 50341 -
Memory 65612 -
UX 69885 -
Total score 260303 336462
3DMark Wild Life Performance
Pova 3
715
Camon 19 Pro +66%
1185
PCMark 3.0 score 7989 9250
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI HIOS 7.6 HIOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:51 ч.
Просмотр видео - 13:31 ч.
Игры - 06:06 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Pova 3
н/д
Camon 19 Pro
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 3 vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 19 Pro более удачной покупкой.

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