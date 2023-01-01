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Tecno Pova 4 Pro против Infinix Hot 12 Pro

Текно Пова 4 Про
VS
Инфиникс Хот 12 Про
Tecno Pova 4 Pro
Infinix Hot 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 Pro с экраном 6.66" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Infinix Hot 12 Pro, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4 Pro
  • На 51% выше плотность пикселей (403 vs 267 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 555 и 393 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 12 Pro
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4 Pro
vs
Hot 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.66 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 84.1%

Дизайн и корпус

Высота 164.79 мм 164.22 мм
Ширина 77 мм 75.75 мм
Толщина 9.19 мм 8.42 мм
Вес 211 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Черный, Синий, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4 Pro
83%
Hot 12 Pro +1%
84.1%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 Про и Инфиникс Хот 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP1
Частота GPU - 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 Pro +41%
555
Hot 12 Pro
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4 Pro +29%
1814
Hot 12 Pro
1404
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 Pro +49%
385036
Hot 12 Pro
258170
CPU 104819 70549
GPU 86183 38873
Memory 92895 78894
UX 104821 70724
Total score 385036 258170
3DMark Wild Life Performance
Pova 4 Pro +167%
1251
Hot 12 Pro
469
PCMark 3.0 score 10566 7499
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 XOS 10.6
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут) Да (49% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 Pro vs Infinix Hot 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 4 Pro более удачной покупкой.

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