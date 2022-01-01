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Tecno Pova 4 Pro против Camon 18 Premier

Текно Пова 4 Про
VS
Текно Камон 18 Premier
Tecno Pova 4 Pro
Tecno Camon 18 Premier

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 Pro с экраном 6.66" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.7-дюймового Tecno Camon 18 Premier, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4 Pro
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4750 мАч
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 560 и 517 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 18 Premier
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4 Pro
vs
Camon 18 Premier

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.66 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 420 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 87.2%
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 4 Pro
н/д
Camon 18 Premier
423 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.79 мм 163.8 мм
Ширина 77 мм 75.9 мм
Толщина 9.19 мм 8.2 мм
Вес - 200.6 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 Про и Текно Камон 18 Premier в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 Pro +6%
359057
Camon 18 Premier
337725
CPU - 90133
GPU - 77217
Memory - 77407
UX - 92729
Total score 359057 337725
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1105
PCMark 3.0 score - 9161
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI HiOS 8.6 HIOS 8.0

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4750 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:40 ч.
Просмотр видео - 13:25 ч.
Игры - 04:29 ч.
Режим ожидания - 126 ч.
Общая автономность
Pova 4 Pro
н/д
Camon 18 Premier
30:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 Pro vs Tecno Camon 18 Premier
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9248 x 6936
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Tecno Pova 4 Pro, а если камера и корпус – то Tecno Camon 18 Premier.

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