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Tecno Pova 4 Pro против Camon 19 Pro

Текно Пова 4 Про
VS
Текно Камон 19 Про
Tecno Pova 4 Pro
Tecno Camon 19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 Pro с экраном 6.66" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 558 и 512 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4 Pro
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.66 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 88.2%
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 4 Pro
н/д
Camon 19 Pro
479 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.79 мм 166.79 мм
Ширина 77 мм 74.55 мм
Толщина 9.19 мм 8.58 мм
Вес - 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4 Pro
83%
Camon 19 Pro +6%
88.2%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 Про и Текно Камон 19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 Pro +9%
558
Camon 19 Pro
512
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4 Pro +5%
1815
Camon 19 Pro
1731
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 Pro +4%
356819
Camon 19 Pro
343636
CPU - 90492
GPU - 83318
Memory - 68307
UX - 102996
Total score 356819 343636
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1184
PCMark 3.0 score - 9250
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 HIOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:21 ч.
Просмотр видео - 13:31 ч.
Игры - 05:51 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Pova 4 Pro
н/д
Camon 19 Pro
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 Pro vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и звук - выбирайте Tecno Pova 4 Pro, а если камера и корпус – то Tecno Camon 19 Pro.

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