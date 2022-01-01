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Tecno Pova 4 против Infinix Hot 11S

Текно Пова 4
VS
Инфиникс Хот 11S
Tecno Pova 4
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 554 и 371 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • На 55% выше плотность пикселей (399 vs 257 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pova 4
67
Hot 11S
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Pova 4
49
Hot 11S
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 4
91
Hot 11S
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pova 4
50
Hot 11S
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pova 4
77
Hot 11S
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 4
64
Hot 11S
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 257 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.5%

Дизайн и корпус

Высота 170.6 мм 168.9 мм
Ширина 77.5 мм 77 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес - 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4 +2%
84.9%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 +49%
554
Hot 11S
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4 +34%
1813
Hot 11S
1349
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 +48%
377877
Hot 11S
254536
CPU 105314 67271
GPU 86947 61884
Memory 89367 41577
UX 98193 82048
Total score 377877 254536
3DMark Wild Life Performance
Pova 4
н/д
Hot 11S
717
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 717
PCMark 3.0 score - 8160
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI HiOS 8.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 0.3 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Tecno Pova 4, а если дисплей и камера – то Infinix Hot 11S.

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Сравнения с конкурентами

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6. Infinix Hot 11S или Hot 11
7. Infinix Hot 11S или Note 12
8. Infinix Hot 11S или Hot 12 Play

Мнение пользователей

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