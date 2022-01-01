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Tecno Pova 4 против Infinix Hot 20S

Текно Пова 4
VS
Инфиникс Хот 20с
Tecno Pova 4
Infinix Hot 20S

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Hot 20S, который имеет процессор MediaTek Helio G96. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Infinix Hot 20S
  • На 54% выше плотность пикселей (396 vs 257 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pova 4
67
Hot 20S
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Pova 4
42
Hot 20S
36
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 4
87
Hot 20S
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pova 4
50
Hot 20S
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pova 4
77
Hot 20S
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 4
62
Hot 20S
63

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4
vs
Hot 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 257 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%

Дизайн и корпус

Высота 170.6 мм 168.65 мм
Ширина 77.5 мм 76.75 мм
Толщина 8.7 мм 8.47 мм
Вес - 168.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4 +1%
84.9%
Hot 20S
84.3%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 и Инфиникс Хот 20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 +2%
552
Hot 20S
539
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4
1811
Hot 20S +3%
1862
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 +12%
378484
Hot 20S
338113
CPU 105314 88551
GPU 86947 82077
Memory 89367 71861
UX 98193 98923
Total score 378484 338113
3DMark Wild Life Performance
Pova 4
н/д
Hot 20S
1154
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1154
PCMark 3.0 score - 9329
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки - 2:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 vs Infinix Hot 20S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Infinix Hot 20S, а если производительность и автономность – то Tecno Pova 4.

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