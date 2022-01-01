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Tecno Pova 4 против Infinix Note 12 VIP

Текно Пова 4
VS
Инфиникс Ноут 12 VIP
Tecno Pova 4
Infinix Note 12 VIP

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 VIP, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 557 и 513 баллов
Причины выбрать Infinix Note 12 VIP
  • На 53% выше плотность пикселей (393 vs 257 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4
vs
Note 12 VIP

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.82 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 257 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 700 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86.4%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 170.6 мм 163.5 мм
Ширина 77.5 мм 76.7 мм
Толщина 8.7 мм 7.89 мм
Вес - 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Серый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4
84.9%
Note 12 VIP +2%
86.4%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 и Инфиникс Ноут 12 VIP в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 +9%
557
Note 12 VIP
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4 +5%
1845
Note 12 VIP
1762
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 +13%
379873
Note 12 VIP
337501
CPU 105314 -
GPU 86947 -
Memory 89367 -
UX 98193 -
Total score 379873 337501
3DMark Wild Life Performance
Pova 4
н/д
Note 12 VIP
1193
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1193
PCMark 3.0 score - 10468
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 XOS 10.5

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки - 0:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 vs Infinix Note 12 VIP
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4672 x 3504
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Infinix Note 12 VIP, а если производительность, автономность и коммуникации – то Tecno Pova 4.

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Мнение пользователей

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