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Tecno Pova 4 против Samsung Galaxy A13

Текно Пова 4
VS
Самсунг Галакси А13
Tecno Pova 4
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2022 года Tecno Pova 4 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 4
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
  • В 3.6 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 554 и 153 баллов
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 56% выше плотность пикселей (400 vs 257 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 4
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.82 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 257 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 33 мс
Контрастность - 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 4
н/д
Galaxy A13
584 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.6 мм 165.1 мм
Ширина 77.5 мм 76.4 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес - 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 4 +2%
84.9%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Текно Пова 4 и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP1
Частота GPU - 820 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 4 +262%
554
Galaxy A13
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 4 +209%
1813
Galaxy A13
586
AnTuTu Benchmark 9
Pova 4 +204%
377877
Galaxy A13
124115
CPU 105314 35523
GPU 86947 24759
Memory 89367 30778
UX 98193 33751
Total score 377877 124115
3DMark Wild Life Performance
Pova 4
н/д
Galaxy A13
508
Stability - 98%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 508
PCMark 3.0 score - 4899
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 13:14 ч.
Игры - 06:54 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Pova 4
н/д
Galaxy A13
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 4 vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 4
н/д
Galaxy A13
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 4 более удачной покупкой.

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8. Galaxy A13 или Galaxy A53 5G
9. Galaxy A13 или Galaxy M13

Мнение пользователей

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