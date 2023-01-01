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Tecno Pova 5 Pro против Nokia G22

65 из 100
Tecno Pova 5 Pro
VS
54 из 100
Nokia G22
Tecno Pova 5 Pro
Nokia G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Tecno Pova 5 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 6080, против 6.5-дюймового Nokia G22, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5 Pro
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 270 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 20W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 6080
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 597 и 313 баллов
Причины выбрать Nokia G22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Весит на 27.77 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 5 Pro
vs
Nokia G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 81.1%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 44 мс
Контрастность - 1567:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 5 Pro
н/д
Nokia G22
637 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.5 мм 165 мм
Ширина 76.5 мм 76.19 мм
Толщина 9 мм 8.48 мм
Вес 220 граммов 192.23 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 5 Pro +4%
84.7%
Nokia G22
81.1%

Производительность

Тестируем Tecno Pova 5 Pro и Nokia G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6080 Unisoc T606
Макс. частота 2400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 Pro +91%
597
Nokia G22
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 Pro +65%
1971
Nokia G22
1198
AnTuTu Benchmark 9
Pova 5 Pro
н/д
Nokia G22
201446
CPU - 61175
GPU - 21499
Memory - 63683
UX - 55465
Total score - 201446
3DMark Wild Life Performance
Pova 5 Pro
н/д
Nokia G22
411
Пиковая температура корпуса - 44.4 °C
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 411
PCMark 3.0
Pova 5 Pro
н/д
Nokia G22
7463
Web score - 7760
Video editing - 4550
Photo editing - 12226
Data manipulation - 5970
Writing score - 8679
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 13 -
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5050 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Да
Время полной зарядки 0:46 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 5 Pro vs Nokia G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pova 5 Pro
н/д
Nokia G22
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 20 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 5 Pro более удачной покупкой.

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