Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Tecno Pova 5 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 6080, против 6.5-дюймового Nokia G22, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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