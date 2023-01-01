Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Tecno Pova 5 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 6080, против 6.66-дюймового Tecno Pova 4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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