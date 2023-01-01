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Tecno Pova 5 Pro против Pova 4 Pro

65 из 100
Tecno Pova 5 Pro
VS
60 из 100
Tecno Pova 4 Pro
Tecno Pova 5 Pro
Tecno Pova 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Tecno Pova 5 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 6080, против 6.66-дюймового Tecno Pova 4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Tecno Pova 4 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 5 Pro
vs
Pova 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.66 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 168.5 мм 164.79 мм
Ширина 76.5 мм 77 мм
Толщина 9 мм 9.19 мм
Вес 220 граммов 211 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 5 Pro +2%
84.7%
Pova 4 Pro
83%

Производительность

Тестируем Tecno Pova 5 Pro и Tecno Pova 4 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6080 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 Pro +7%
597
Pova 4 Pro
559
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 Pro +8%
1971
Pova 4 Pro
1828
AnTuTu Benchmark 9
Pova 5 Pro
н/д
Pova 4 Pro
378552
CPU - 104562
GPU - 85113
Memory - 91859
UX - 100286
Total score - 378552
3DMark Wild Life Performance
Pova 5 Pro
н/д
Pova 4 Pro
1254
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1254
PCMark 3.0
Pova 5 Pro
н/д
Pova 4 Pro
10247
Web score - 8018
Video editing - 6283
Photo editing - 24335
Data manipulation - 6788
Writing score - 13158
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 13 HiOS 8.6

Батарея

Объем 5000 мАч 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Да (50% за 24 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 5 Pro vs Tecno Pova 4 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, игры и программное обеспечение - выбирайте Tecno Pova 5 Pro, а если автономность и корпус – то Tecno Pova 4 Pro.

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