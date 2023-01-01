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Tecno Pova 5 против Camon 19

67 из 100
Tecno Pova 5
VS
52 из 100
Tecno Camon 19
Tecno Pova 5
Tecno Camon 19

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2023 года Tecno Pova 5 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Tecno Camon 19
  • Весит на 21.4 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Pova 5
59*
Camon 19
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 5
94*
Camon 19
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 5
67*
Camon 19
52*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 5
vs
Camon 19

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 88.6%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 168.61 мм 166.63 мм
Ширина 76.61 мм 74.37 мм
Толщина 9 мм 8.3 мм
Вес 219.4 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 5
84.5%
Camon 19 +5%
88.6%

Производительность

Тестируем Tecno Pova 5 и Tecno Camon 19 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 +56%
557
Camon 19
356
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 +43%
1824
Camon 19
1280
AnTuTu Benchmark 9
Pova 5
н/д
Camon 19
208226
CPU - 66103
GPU - 35184
Memory - 42374
UX - 63957
Total score - 208226
3DMark Wild Life Performance
Pova 5
н/д
Camon 19
731
Web score - 6308
Video editing - 6387
Photo editing - 15387
Data manipulation - 5421
Writing score - 9426
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 13 HIOS 8.6

Батарея

Объем 6000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 2:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 5 vs Tecno Camon 19
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8190 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 5 более удачной покупкой.

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