Tecno Pova 5 против Camon 19
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2023 года Tecno Pova 5 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Pova 5
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
- Смартфон на 1 год новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Tecno Camon 19
- Весит на 21.4 граммов меньше
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|580 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|88.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|168.61 мм
|166.63 мм
|Ширина
|76.61 мм
|74.37 мм
|Толщина
|9 мм
|8.3 мм
|Вес
|219.4 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Синий
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1100 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|-
|66103
|GPU
|-
|35184
|Memory
|-
|42374
|UX
|-
|63957
|Total score
|-
|208226
|Web score
|-
|6308
|Video editing
|-
|6387
|Photo editing
|-
|15387
|Data manipulation
|-
|5421
|Writing score
|-
|9426
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|HIOS 13
|HIOS 8.6
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 21 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|2:33 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8190 x 6144
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|2 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 45 Вт
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 5 более удачной покупкой.
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