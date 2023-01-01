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Tecno Pova 5 против Pova 3

67 из 100
Tecno Pova 5
VS
55 из 100
Tecno Pova 3
Tecno Pova 5
Tecno Pova 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2023 года Tecno Pova 5 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.9-дюймового Tecno Pova 3, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 33W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 557 и 359 баллов
Причины выбрать Tecno Pova 3
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 6000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pova 5
82
Pova 3
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pova 5
60
Pova 3
56
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Pova 5
44
Pova 3
24
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Pova 5
59*
Pova 3
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 5
94*
Pova 3
85*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pova 5
74
Pova 3
67
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 5
67*
Pova 3
55*
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 5
vs
Pova 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.3%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 168.61 мм 173.1 мм
Ширина 76.61 мм 78.5 мм
Толщина 9 мм 9.4 мм
Вес 219.4 граммов 231 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 5 +3%
84.5%
Pova 3
82.3%

Производительность

Тестируем Tecno Pova 5 и Tecno Pova 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 +55%
557
Pova 3
359
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 +34%
1824
Pova 3
1365
AnTuTu Benchmark 9
Pova 5
н/д
Pova 3
236766
CPU - 66188
GPU - 59660
Memory - 28701
UX - 81760
Total score - 236766
3DMark Wild Life Performance
Pova 5
н/д
Pova 3
719
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 719
Web score - 6817
Video editing - 6370
Photo editing - 15719
Data manipulation - 5415
Writing score - 9227
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI HIOS 13 HiOS 12

Батарея

Объем 6000 мАч 7000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Да
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 5 vs Tecno Pova 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 5 более удачной покупкой.

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