Главная > Сравнение смартфонов > Pova Neo 2 vs Hot 11S – что лучше выбрать?

Tecno Pova Neo 2 против Infinix Hot 11S

Текно Пова Нео 2
VS
Инфиникс Хот 11S
Tecno Pova Neo 2
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Tecno Pova Neo 2 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • На 52% выше плотность пикселей (399 vs 263 PPI)
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova Neo 2
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 83.5%

Дизайн и корпус

Высота 170.86 мм 168.9 мм
Ширина 77.79 мм 77 мм
Толщина 9.63 мм 8.8 мм
Вес - 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova Neo 2
83.1%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Текно Пова Нео 2 и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova Neo 2
367
Hot 11S +1%
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova Neo 2 +1%
1356
Hot 11S
1349
AnTuTu Benchmark 9
Pova Neo 2
206499
Hot 11S +23%
254536
CPU 67787 67271
GPU 34717 61884
Memory 44481 41577
UX 61458 82048
Total score 206499 254536
3DMark Wild Life Performance
Pova Neo 2
н/д
Hot 11S
717
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 717
PCMark 3.0 score - 8160
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI - XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova Neo 2 vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 0.3 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и звук - выбирайте Infinix Hot 11S, а если автономность и коммуникации – то Tecno Pova Neo 2.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova 2 против Neo 2
2. Oppo Realme C35 против Tecno Pova Neo 2
3. Infinix Hot 12 Play против Tecno Pova Neo 2
4. Tecno Camon 19 против Pova Neo 2
5. Tecno Pova 4 против Neo 2
6. Infinix Hot 11 против Hot 11S
7. Infinix Note 12 против Hot 11S
8. Infinix Hot 12 Play против Hot 11S

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры