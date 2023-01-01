Главная > Сравнение смартфонов > Pova Neo 2 vs Oppo A17 – что лучше выбрать?

Tecno Pova Neo 2 против Oppo A17

Текно Пова Нео 2
VS
Оппо F17
Tecno Pova Neo 2
Oppo A17

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Tecno Pova Neo 2 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.56-дюймового Oppo A17, который имеет процессор MediaTek Helio G35. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 369 и 180 баллов
Причины выбрать Oppo A17
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova Neo 2
vs
Oppo A17

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 83.3%

Дизайн и корпус

Высота 170.86 мм 164.2 мм
Ширина 77.79 мм 75.6 мм
Толщина 9.63 мм 8.3 мм
Вес 230 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova Neo 2
83.1%
Oppo A17
83.3%

Производительность

Тестируем Текно Пова Нео 2 и Оппо F17 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~54.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova Neo 2 +105%
369
Oppo A17
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova Neo 2 +36%
1345
Oppo A17
990
AnTuTu Benchmark 9
Pova Neo 2 +114%
247958
Oppo A17
115928
CPU 65888 33992
GPU 59710 16989
Memory 45286 28215
UX 77422 37341
Total score 247958 115928
3DMark Wild Life Performance
Pova Neo 2
743
Oppo A17
н/д
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 743 -
PCMark 3.0 score 7879 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI - ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova Neo 2 vs Oppo A17
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Tecno Pova Neo 2, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Oppo A17.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova Neo 2 и Pova 2
2. Tecno Pova Neo 2 и Xiaomi Poco M5
3. Tecno Pova Neo 2 и Pova 4
4. Oppo A17 и Samsung Galaxy A13
5. Oppo A17 и Realme C31
6. Oppo A17 и Realme C33
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры