Tecno Pova Neo 2 против Oppo Realme C30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Tecno Pova Neo 2 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
49
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|20:9
|Плотность пикселей
|263 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
|82.2%
Дизайн и корпус
|Высота
|170.86 мм
|164.1 мм
|Ширина
|77.79 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.63 мм
|8.5 мм
|Вес
|-
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Оранжевый
|Синий, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|1000 МГц
|614 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pova Neo 2 +7%
371
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova Neo 2 +4%
1359
1308
|CPU
|67787
|59874
|GPU
|34717
|21805
|Memory
|44481
|45664
|UX
|61458
|52407
|Total score
|209762
|180844
|PCMark 3.0 score
|-
|7400
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|-
|Realme UI Go
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 55 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:55 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova Neo 2 более удачной покупкой.
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