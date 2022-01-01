Главная > Сравнение смартфонов > Pova Neo 2 vs Camon 19 Pro – что лучше выбрать?

Tecno Pova Neo 2 против Camon 19 Pro

Текно Пова Нео 2
VS
Текно Камон 19 Про
Tecno Pova Neo 2
Tecno Camon 19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Tecno Pova Neo 2 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (395 vs 263 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 513 и 374 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova Neo 2
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон - 20.5:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 88.2%
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova Neo 2
н/д
Camon 19 Pro
483 нит

Дизайн и корпус

Высота 170.86 мм 166.79 мм
Ширина 77.79 мм 74.55 мм
Толщина 9.63 мм 8.58 мм
Вес - 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova Neo 2
83.1%
Camon 19 Pro +6%
88.2%

Производительность

Тестируем Текно Пова Нео 2 и Текно Камон 19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova Neo 2
374
Camon 19 Pro +37%
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova Neo 2
1361
Camon 19 Pro +28%
1737
AnTuTu Benchmark 9
Pova Neo 2
210407
Camon 19 Pro +65%
347346
CPU 67787 90492
GPU 34717 83318
Memory 44481 68307
UX 61458 102996
Total score 210407 347346
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1184
PCMark 3.0 score - 9250
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI - HIOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:21 ч.
Просмотр видео - 13:31 ч.
Игры - 05:51 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Pova Neo 2
н/д
Camon 19 Pro
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova Neo 2 vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 19 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova Neo 2 vs Tecno Pova 3
2. Tecno Camon 19 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
3. Tecno Camon 19 Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
4. Tecno Camon 19 Pro vs Tecno Camon 18 Premier
5. Tecno Camon 19 Pro vs Infinix Note 12 VIP
6. Tecno Camon 19 Pro vs Tecno Camon 19

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры