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Tecno Pova Neo 2 против Pova 4 Pro

Текно Пова Нео 2
VS
Текно Пова 4 Про
Tecno Pova Neo 2
Tecno Pova 4 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2022 года Tecno Pova Neo 2 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.66-дюймового Tecno Pova 4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 6000 мАч
Причины выбрать Tecno Pova 4 Pro
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (403 vs 263 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 558 и 369 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova Neo 2
vs
Pova 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.82 дюймов 6.66 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 83%

Дизайн и корпус

Высота 170.86 мм 164.79 мм
Ширина 77.79 мм 77 мм
Толщина 9.63 мм 9.19 мм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Текно Пова Нео 2 и Текно Пова 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova Neo 2
369
Pova 4 Pro +51%
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova Neo 2
1351
Pova 4 Pro +34%
1815
AnTuTu Benchmark 9
Pova Neo 2
206444
Pova 4 Pro +73%
356819
CPU 67787 -
GPU 34717 -
Memory 44481 -
UX 61458 -
Total score 206444 356819
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI - HiOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Да (50% за 24 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova Neo 2 vs Tecno Pova 4 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 4 Pro более удачной покупкой.

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