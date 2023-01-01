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Tecno Spark 10 Pro против Infinix Hot 20

Текно Спарк 10 Про
VS
Инфиникс Хот 20
Tecno Spark 10 Pro
Infinix Hot 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Tecno Spark 10 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark 10 Pro
  • На 50% выше плотность пикселей (395 vs 263 PPI)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 29.6 граммов меньше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 424 и 358 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 20
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 10 Pro
vs
Hot 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.8 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 83.6%

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 170.67 мм
Ширина 76.2 мм 77.44 мм
Толщина 8.4 мм 8.32 мм
Вес 168.4 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Spark 10 Pro +2%
85.6%
Hot 20
83.6%

Производительность

Тестируем Текно Спарк 10 Про и Инфиникс Хот 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 10 Pro +18%
424
Hot 20
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 10 Pro +1%
1297
Hot 20
1289
AnTuTu Benchmark 9
Spark 10 Pro +7%
259921
Hot 20
242002
CPU - 65788
GPU - 59349
Memory - 43597
UX - 75209
Total score 259921 242002
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 12.6 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 10 Pro vs Infinix Hot 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 10 Pro более удачной покупкой.

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