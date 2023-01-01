Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Tecno Spark 10 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 (2023), который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.