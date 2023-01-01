Tecno Spark 10 Pro против Realme C35
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Tecno Spark 10 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Realme C35, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Spark 10 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Более новая ОС: Android 13 против 11
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 424 и 361 баллов
- Весит на 20.6 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Realme C35
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|580 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|84%
|Цветовой охват sRGB
|-
|96%
|Время отклика
|-
|37 мс
|Контрастность
|-
|975:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.4 мм
|164.4 мм
|Ширина
|76.2 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.1 мм
|Вес
|168.4 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|1000 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 10 Pro +17%
424
361
Geekbench 5 (многоядерный)
1297
Realme C35 +7%
1382
|CPU
|-
|71236
|GPU
|-
|24887
|Memory
|-
|64760
|UX
|-
|64509
|Total score
|259921
|224968
|Пиковая температура корпуса
|-
|43.8 °C
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Graphics score
|-
|462
|Web score
|-
|6833
|Video editing
|-
|4764
|Photo editing
|-
|17007
|Data manipulation
|-
|6628
|Writing score
|-
|9176
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 12.6
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 60 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:12 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8190 x 6144
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 10 Pro более удачной покупкой.
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