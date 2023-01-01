Главная > Сравнение смартфонов > Spark 10 vs Hot 30i – что лучше выбрать?

Tecno Spark 10 против Infinix Hot 30i

50 из 100
Tecno Spark 10
VS
52 из 100
Infinix Hot 30i
Tecno Spark 10
Infinix Hot 30i

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Tecno Spark 10 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.56-дюймового Infinix Hot 30i, который имеет процессор Unisoc T606. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark 10
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Infinix Hot 30i
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Spark 10
72*
Hot 30i
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Spark 10
50*
Hot 30i
52*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 10
vs
Hot 30i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.2%

Дизайн и корпус

Высота 163.89 мм 164 мм
Ширина 75.39 мм 75.75 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 202 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Оранжевый Белый, Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Spark 10 +2%
84.7%
Hot 30i
83.2%

Производительность

Тестируем Tecno Spark 10 и Infinix Hot 30i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37 Unisoc T606
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G57 MP1
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
FLOPS ~56 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 10 +5%
182
Hot 30i
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 10 +3%
957
Hot 30i
927
AnTuTu Benchmark 9
Spark 10
140898
Hot 30i +66%
234494
CPU 36110 61376
GPU 27935 35279
Memory 34961 72534
UX 40729 63475
Total score 140898 234494
3DMark Wild Life Performance
Spark 10
н/д
Hot 30i
420
PCMark 3.0
Spark 10
н/д
Hot 30i
6781
Web score - 6288
Video editing - 4220
Photo editing - 11803
Data manipulation - 5271
Writing score - 8690
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 12 XOS 10.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:49 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 10 vs Infinix Hot 30i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и коммуникации - выбирайте Infinix Hot 30i, а если программное обеспечение – то Tecno Spark 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Spark 10 или Realme C55
2. Tecno Spark 10 или Spark 10 Pro
3. Tecno Spark 10 или Camon 20
4. Tecno Spark 10 или Camon 19
5. Tecno Spark 10 или Infinix Hot 30
6. Tecno Spark 10 или Xiaomi Redmi Note 12
7. Tecno Spark 10 или Xiaomi Redmi 12
8. Tecno Spark 10 или Motorola Moto G (2023)
9. Infinix Hot 30i или Note 12
10. Infinix Hot 30i или Hot 30
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры