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Tecno Spark 10 против Realme C55

50 из 100
Tecno Spark 10
VS
54 из 100
Realme C55
Tecno Spark 10
Realme C55

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Tecno Spark 10 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.72-дюймового Realme C55, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme C55
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (392 vs 267 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 375 и 182 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 10
vs
Realme C55

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 680 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 86.7%
Реальная пиковая яркость (авто)
Spark 10
н/д
Realme C55
661 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.89 мм 165.6 мм
Ширина 75.39 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.89 мм
Вес 202 грамма 189.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Оранжевый Синий, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Spark 10
84.7%
Realme C55 +2%
86.7%

Производительность

Тестируем Tecno Spark 10 и Realme C55 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MC2
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~56 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 10
182
Realme C55 +106%
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 10
957
Realme C55 +53%
1461
AnTuTu Benchmark 9
Spark 10
140898
Realme C55 +82%
257038
CPU 36110 68874
GPU 27935 59631
Memory 34961 45169
UX 40729 82094
Total score 140898 257038
3DMark Wild Life Performance
Spark 10
н/д
Realme C55
742
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 742
PCMark 3.0
Spark 10
н/д
Realme C55
8598
Web score - 7053
Video editing - 6212
Photo editing - 19712
Data manipulation - 5485
Writing score - 9712
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI HIOS 12 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 1:09 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:36 ч.
Просмотр видео - 11:23 ч.
Игры - 05:36 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Spark 10
н/д
Realme C55
32:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 10 vs Realme C55
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8190 x 6144 9248 x 6944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Realme C55. У него лучшие дисплей, камера, производительность и игры.

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