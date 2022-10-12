Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 января 2022 года Tecno Spark 8C с экраном 6.6" и чипом Unisoc T606, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12 Play, который имеет процессор Unisoc Tiger T610 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.