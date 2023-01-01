Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 января 2022 года Tecno Spark 8C с экраном 6.6" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30s, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.