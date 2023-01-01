Tecno Spark 8C против Oppo Realme C30s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 января 2022 года Tecno Spark 8C с экраном 6.6" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30s, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Spark 8C
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
- Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
Причины выбрать Oppo Realme C30s
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 8 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
18
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
36
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
45
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|82.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.57 мм
|164.2 мм
|Ширина
|76 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.95 мм
|8.5 мм
|Вес
|193 грамма
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX2
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|650 МГц
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
297
Realme C30s +2%
303
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 8C +50%
1169
779
|CPU
|60630
|25627
|GPU
|21826
|13569
|Memory
|38655
|30351
|UX
|48282
|28993
|Total score
|169098
|97821
|PCMark 3.0 score
|7368
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|HiOS 7.6
|Realme UI Go
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|3:28 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
|- 8 МП
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1960
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5.0"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Tecno Spark 8C, а если программное обеспечение – то Oppo Realme C30s.
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