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Tecno Spark 8C против Oppo Realme C35

Текно Спарк 8С
VS
Оппо Реалми C35
Tecno Spark 8C
Oppo Realme C35

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 31 января 2022 года Tecno Spark 8C с экраном 6.6" и чипом Unisoc T606, против 6.6-дюймового Oppo Realme C35, который имеет процессор Unisoc Tiger T616. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
Причины выбрать Oppo Realme C35
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 366 и 302 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 8C
vs
Realme C35

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
Время отклика - 37 мс
Контрастность - 975:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Spark 8C
н/д
Realme C35
559 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.57 мм 164.4 мм
Ширина 76 мм 75.6 мм
Толщина 8.95 мм 8.1 мм
Вес 193 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IPX2 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Spark 8C
83.7%
Realme C35
84%

Производительность

Тестируем Текно Спарк 8С и Оппо Реалми C35 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 8C
302
Realme C35 +21%
366
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 8C
1184
Realme C35 +19%
1407
AnTuTu Benchmark 9
Spark 8C
170088
Realme C35 +33%
225659
CPU 60630 71236
GPU 21826 24887
Memory 38655 64760
UX 48282 64509
Total score 170088 225659
3DMark Wild Life Performance
Spark 8C
397
Realme C35 +16%
462
PCMark 3.0 score 6513 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HiOS 7.6 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 8C vs Oppo Realme C35
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Spark 8C
н/д
Realme C35
85.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C35 более удачной покупкой.

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