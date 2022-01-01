Главная > Сравнение смартфонов > Spark 8C vs Galaxy A03 Core – что лучше выбрать?

Tecno Spark 8C против Samsung Galaxy A03 Core

Текно Спарк 8С
VS
Самсунг Галакси А03 Core
Tecno Spark 8C
Samsung Galaxy A03 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 января 2022 года Tecno Spark 8C с экраном 6.6" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 302 и 147 баллов
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 8C
vs
Galaxy A03 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 81.8%

Дизайн и корпус

Высота 164.57 мм 164.2 мм
Ширина 76 мм 75.9 мм
Толщина 8.95 мм 9.1 мм
Вес 193 грамма 211 граммов
Водонепроницаемость IPX2 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Spark 8C +2%
83.7%
Galaxy A03 Core
81.8%

Производительность

Тестируем Текно Спарк 8С и Самсунг Галакси А03 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 PowerVR GE8322
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 8C +105%
302
Galaxy A03 Core
147
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 8C +55%
1184
Galaxy A03 Core
765
AnTuTu Benchmark 9
Spark 8C +46%
170088
Galaxy A03 Core
116142
CPU 60630 -
GPU 21826 -
Memory 38655 -
UX 48282 -
Total score 170088 116142
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score 6513 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HiOS 7.6 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 8.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 8C vs Samsung Galaxy A03 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура - f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 8C более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Hot 12 Play и Tecno Spark 8C
2. Samsung Galaxy A03s и A03 Core
3. Samsung Galaxy A12 и A03 Core
4. Oppo Realme C11 и Samsung Galaxy A03 Core
5. Samsung Galaxy M02 и A03 Core

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры