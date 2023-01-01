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Tecno Spark 9 Pro против Infinix Smart 7

Текно Спарк 9 Про
VS
Инфиникс Смарт 7
Tecno Spark 9 Pro
Infinix Smart 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2022 года Tecno Spark 9 Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Infinix Smart 7, который имеет процессор MediaTek Helio A25 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark 9 Pro
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (407 vs 267 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 360 и 172 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Infinix Smart 7
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 9 Pro
vs
Smart 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 164.18 мм 163.76 мм
Ширина 75.6 мм 75.61 мм
Толщина 8.42 мм 8.65 мм
Вес 187 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Черный, Белый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Spark 9 Pro
83.3%
Smart 7 +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Текно Спарк 9 Про и Инфиникс Смарт 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio A25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 660 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 9 Pro +109%
360
Smart 7
172
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 9 Pro +111%
1269
Smart 7
601
AnTuTu Benchmark 9
Spark 9 Pro +91%
224929
Smart 7
117884
CPU 66678 -
GPU 33604 -
Memory 49051 -
UX 74003 -
Total score 224929 117884
3DMark Wild Life Performance
Spark 9 Pro
726
Smart 7
н/д
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 726 -
PCMark 3.0
Spark 9 Pro
7712
Smart 7
н/д
Web score 5989 -
Video editing 6423 -
Photo editing 13950 -
Data manipulation 5419 -
Writing score 9355 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 9 Pro vs Infinix Smart 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 2592 x 1944
Апертура - f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 9 Pro более удачной покупкой.

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