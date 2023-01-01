Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2022 года Tecno Spark 9 Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.8-дюймового Tecno Spark 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.