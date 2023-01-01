Tecno Spark Go 2023 против Nokia C110
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2023 года Tecno Spark Go 2023 с экраном 6.56" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.3-дюймового Nokia C110, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Spark Go 2023
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C110
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
44
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
31
Производительность
Быстродействие приложений и системы
14
Игры
Возможности в 3D-гейминге
24*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65*
43*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|273 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|81.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.86 мм
|160.8 мм
|Ширина
|75.51 мм
|74 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.5 мм
|Вес
|199 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX2
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio A22
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|660 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~20.8 Гфлопс
|~41 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spark Go 2023 +4%
156
150
Geekbench 5 (многоядерный)
563
Nokia C110 +32%
744
|CPU
|28014
|-
|GPU
|10364
|-
|Memory
|27936
|-
|UX
|33381
|-
|Total score
|100515
|102617
|Web score
|4428
|-
|Video editing
|3907
|-
|Photo editing
|7785
|-
|Data manipulation
|3104
|-
|Writing score
|5396
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|-
|Количество каналов
|1
|-
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|HIOS 12
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 0.3 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 5 Вт
|Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark Go 2023 более удачной покупкой.
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