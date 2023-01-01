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Tecno Spark Go 2023 против Nokia C110

46 из 100
Tecno Spark Go 2023
VS
39 из 100
Nokia C110
Tecno Spark Go 2023
Nokia C110

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2023 года Tecno Spark Go 2023 с экраном 6.56" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.3-дюймового Nokia C110, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Spark Go 2023
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C110
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark Go 2023
vs
Nokia C110

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.56 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 273 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 81.9%

Дизайн и корпус

Высота 163.86 мм 160.8 мм
Ширина 75.51 мм 74 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 199 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IPX2 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Spark Go 2023 +3%
84%
Nokia C110
81.9%

Производительность

Тестируем Tecno Spark Go 2023 и Nokia C110 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300 PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц 650 МГц
FLOPS ~20.8 Гфлопс ~41 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark Go 2023
563
Nokia C110 +32%
744
AnTuTu Benchmark 9
Spark Go 2023
100515
Nokia C110 +2%
102617
CPU 28014 -
GPU 10364 -
Memory 27936 -
UX 33381 -
Total score 100515 102617
PCMark 3.0
Web score 4428 -
Video editing 3907 -
Photo editing 7785 -
Data manipulation 3104 -
Writing score 5396 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 -
Количество каналов 1 -
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HIOS 12 -

Батарея

Объем 5000 мАч 3000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark Go 2023 vs Nokia C110
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 0.3 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Да, 5 Вт Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark Go 2023 более удачной покупкой.

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