Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2023 года Tecno Spark Go 2023 с экраном 6.56" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.3-дюймового Nokia C110, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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