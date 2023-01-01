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Vivo iQOO 11 против OnePlus 10 Pro

Виво IQOO 11
VS
Ванплас 10 Про
Vivo iQOO 11
OnePlus 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 декабря 2022 года Vivo iQOO 11 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 11
  • На 34% лучшая автономность (40:25 vs 30:10 часов)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (1163 против 773 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
iQOO 11
98
10 Pro
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
iQOO 11
97
10 Pro
80
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
iQOO 11
89
10 Pro
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
iQOO 11
77
10 Pro
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
iQOO 11
82
10 Pro
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
iQOO 11
87
10 Pro
81

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 11
vs
10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.3% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 342 Гц
Время отклика - 11 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iQOO 11 +50%
1163 нит
10 Pro
773 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.86 мм 163 мм
Ширина 77.07 мм 73.9 мм
Толщина 8.72 мм 8.6 мм
Вес 205 граммов 200.5 граммов
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый (BMW M) Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 11
87.3%
10 Pro +3%
90%

Производительность

Тестируем Виво IQOO 11 и Ванплас 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU - 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 11 +51%
1471
10 Pro
973
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 11 +39%
4788
10 Pro
3442
AnTuTu Benchmark 9
iQOO 11 +28%
1273667
10 Pro
993392
CPU 265523 227709
GPU 579772 430176
Memory 236450 160925
UX 199190 175122
Total score 1273667 993392
3DMark Wild Life Performance
iQOO 11 +38%
13215
10 Pro
9560
Stability 87% 64%
Graphics test 78 FPS 57 FPS
Graphics score 13215 9560
PCMark 3.0 score - 11791
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 32 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:37 ч. 10:04 ч.
Просмотр видео 19:09 ч. 13:54 ч.
Игры 05:05 ч. 04:58 ч.
Режим ожидания 114 ч. 100 ч.
Общая автономность
iQOO 11 +34%
40:25 ч.
10 Pro
30:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 11 vs OnePlus 10 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iQOO 11
н/д
10 Pro
132
Качество видео
iQOO 11
н/д
10 Pro
110
Итоговая оценка камеры
iQOO 11
н/д
10 Pro
127

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 11
н/д
10 Pro
88.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и камера - выбирайте Vivo iQOO 11, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то OnePlus 10 Pro.

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