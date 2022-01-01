Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2021 года Vivo iQOO 7 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.