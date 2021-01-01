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Vivo iQOO 7 против Samsung Galaxy A52

Виво iQOO 7
VS
Самсунг Галакси А52
Vivo iQOO 7
Samsung Galaxy A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2021 года Vivo iQOO 7 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo iQOO 7
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 20.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iQOO 7
vs
Galaxy A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 183 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iQOO 7
н/д
Galaxy A52
783 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 159.9 мм
Ширина 75.8 мм 75.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.4 мм
Вес 209.5 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Синий Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
iQOO 7 +2%
86.6%
Galaxy A52
84.9%

Производительность

Тестируем Виво iQOO 7 и Самсунг Галакси А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iQOO 7 +112%
1098
Galaxy A52
518
Geekbench 5 (многоядерный)
iQOO 7 +139%
3759
Galaxy A52
1572
AnTuTu Benchmark 8
iQOO 7 +164%
751597
Galaxy A52
285054

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OriginOS One UI 3.1
Размер системы из коробки - 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iQOO 7
н/д
Galaxy A52
14:37 ч.
Время просмотра видео
iQOO 7
н/д
Galaxy A52
14:02 ч.
Время разговора (3G)
iQOO 7
н/д
Galaxy A52
36:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo iQOO 7 vs Samsung Galaxy A52
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 22 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iQOO 7
н/д
Galaxy A52
88.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO 7 более удачной покупкой.

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